Fly Volley Marsala, in arrivo Franceschini e confermata Diana Spanò

MARSALA (TP) – È davvero un inizio di stagione sportiva intenso per la GesanCom Fly Volley Marsala, ed oggi, il susseguirsi di news riguardano le prestazioni sportive di due atlete del nuovo roster 2022/2023 di “Casa Fly”. Si tratta della conferma dell’opposto marsalese Diana Spanò e dell’arrivo della pari ruolo catanese Rita Franceschini.

Diana Spanò, classe 1999 per 182 cm ha già trascorso tre splendide stagioni da assoluta protagonista tra le file delle Libellule Biancoazzurre. Nel corso del campionato di B2 appena trascorso è stata una delle migliori fuori mano di tutto il torneo nazionale confermando una vena realizzativa di altissimo profilo. Torna, dopo alcune stagioni, a giocare in B1, e ne siamo certi, lo farà da protagonista.

Rita Franceschini, classe 2002 per 186 cm, ha partecipato a tutte le finali nazionali giovanili fino all’under 19. Ha giocato in B2 con Pallavolo Sicilia Catania nel 2017/18, con la WeKondor Catania nel 2018/19 e con il Giarre nel 2019/20. Nel 2020/21 contribuisce a portare in B2 la WeKondor Catania e nella stagione successiva, la scorsa, gioca sempre in B2 con il Volley Pedara.

“Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura con la Fly Volley Marsala, dichiara Rita Franceschini. Quando mi è stato presentato il progetto, non ho avuto dubbi ed in pochissimo tempo ho accettato di farne parte, la società mi ha trasmesso tanta passione e serietà. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi. Nel frattempo, auguro buone vacanze a tutti; ci vediamo carichi per iniziare.”