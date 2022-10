Fly Volley Marsala, primo impegno interno di campionato contro Arzano

Le campane giungono a Capo Boeo forte di un roster costruito per restare nei piani alti della classifica

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Secondo appuntamento, primo interno, nel campionato nazionale di B1 per la GesanCom Fly Volley Marsala che, alle 16.00 in punto di domenica 16 ottobre, al PalaBellina, affronterà la Lu.Vo Barattoli di Arzano. Le campane, reduci dalla vittoria interna nel derby contro la Fiammatorrese, giungono a Capo Boeo col piglio di chi vuole bissare il primo successo forte di un roster costruito per restare nei piani alti della classifica. Le libellule biancoazzurre di Coach Piero Camiolo, nel proprio fortino, vogliono, invece, rifarsi dalla sconfitta subita dal forte Volleyrò nel primo turno anche se coscienti di affrontare un team di tutto rispetto per la B1 che verrà a Marsala in cerca di punti.

Un test difficile per Chiara Scirè e compagne che hanno lavorato con convinzione per tutta la settimana nel tentativo di affinare quei fondamentali che poco hanno fruttato durante il match della trasferta romana. Sarà una battaglia, soprattutto contro se stessi, per riacquistare quella fiducia nei propri mezzi che tante belle pagine ha già scritto questo fantastico Team. Niente sarà facile, ogni match sarà una finale e domenica se ne giocherà una.

Il match, per chi non potrà essere presente al PalaBellina, sarà visibile, con inizio alle 15,30, sul canale facebook “Fly Volley Marsala” con la cronaca di Oreste Pino Ottoveggio e Francesco Vitta.

GesanCom Fly Volley Marsala – Lu.Vo. Barattoli Arzano verrà arbitra dal Sig. Gabriele Lunardi coadiuvato dalla Sig.ra Flavia Caltagirone.