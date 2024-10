Folgorata da una scarica elettrica, il quartiere Roccella prega per Mimma

La donna è in coma farmacologico al Policlinico

PALERMO – “Forza Mimma, sei una leonessa. Ce la farai anche questa volta”. “Mimma, torna tra le nostre braccia, a illuminarci con il tuo sorriso”.

A Palermo c’è una comunità intera che prega per la donna di trentotto anni che venerdì ha rischiato di morire per una scarica elettrica: stava pulendo il pavimento della trattoria in cui lavorava, in corso dei Mille, a pochi metri dalla stazione centrale. I soccorritori l’hanno trovata priva di sensi, sono riusciti a rianimarla e a stabilizzarla, per poi trasportarla in codice rosso al Policlinico, dove è stata ricoverata.

Si trova ancora in terapia intensiva, in coma farmacologico, e resta sotto stretta osservazione con la prognosi riservata. La donna, madre di tre figli, è molto conosciuta nella zona di Roccella, dove anche il parroco, Ugo Di Marzo, invita tutti a pregare per Mimma. Si è anche recato in ospedale con i suoi fedeli, per manifestare la propria vicinanza ai familiari.

I messaggi

“Affidiamo all’intercessione della Madonna delle Grazie la nostra cara Mimma, perche possa tornare presto tra noi e, sopratutto, dai suoi figli – scrivono dalla parrocchia -. Preghiamo per loro, perché possano affrontare al meglio questo momento così difficile. Dalle nostre case ci uniremo a questo momento, fermandoci un minuto, per sostenere Mimma”.

Le parole della sorella

La sorella Annalisa scrive: “Vita mia sono giù che ti aspetto vedi che aspetto te per andare a casa. Mi sta scoppiando il cuore ti prego nonno stai vicino a mia sorella nn la lasciare sola ti amo vita mia ti aspetto”.

C’è poi il messaggio di Giovanna: “Ti prego Santa Rosalia, ascolta la mia preghiera fai svegliare questa ragazza ancora con una vita davanti: deve continuare a vivere per i suoi figli”. Chi conosce Mimma la descrive come una donna forte, che non si è mai scoraggiata di fronte alle difficoltà, pronta a fare di tutto per i suoi figli. “E siamo certi che vincerà anche questa sfida”.