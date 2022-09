Folla, cori e nuove maglie: il Catania abbraccia la sua gente

Una grande festa rossoazzurra per un ambiente che rimane con i piedi ben saldati al terreno.

CATANIA. Una festa capace di attirare, coinvolgere ed emozionare almeno 7 mila sostenitori rossoazzurri. L’abbraccio del Massimino, questa sera, sembra essere stato solo il preludio a quella che sarà una stagione, meglio, un campionato che (campo a parte) vivrà sulla passione di un ambiente che ne ha viste e subite tante nel corso di quasi un decennio.

Una serata organizzata dal sempre impeccabile e inappuntabile Luca Napoli e condotta dal giornalista Gianluca Di Marzio (commovente il ricordo del padre Gianni e degli aneddoti che lo hanno “tatuato” per sempre alla città di Catania) e da Chiara Giuffrida.

Non c’era Ross Pelligra ma c’erano i vertici societari al gran completo: Grella (“Riporteremo il Catania dove merita”), Laneri, Carra, Caniglia, Biagianti e Russo. Non si giocava in campo ma lo si faceva già idealmente con la presentazione delle nuove maglie.

Questa sera si è scritta la prima pagina di una Storia destinata ad andare lontano. Lo si avverte nell’approccio e in un’ambizione calcistica con i piedi ben saldati al terreno.

Il chè è già più che un buon inizio.