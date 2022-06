Fondi migrati usati per costruire un campo da padel: indagini in corso

Avviato un accertamento al Comune di Augusta

1' DI LETTURA

L’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Antonio Scavone, ha avviato un accertamento e un eventuale atto ispettivo al Comune di Augusta per verificare il corretto utilizzo di fondi strutturali per l’inclusione dei migranti.

L’iniziativa conoscitiva, affidata alla dirigente responsabile dell’Ufficio speciale Immigrazione, nasce da recenti notizie di stampa che informano di “un presunto improprio utilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei fondi strutturali per l’inclusione sociale – scrive l’assessore Scavone – da destinarsi alla futura realizzazione di iniziative progettuali non rientranti tra le istituzionali finalità per cui detti fondi sono stanziati”.

In particolare, i fondi sarebbero stati destinati dall’amministrazione del Comune del siracusano alla realizzazione di un campo di padel comunale.