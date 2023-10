Fontanarossa, raggiunto l’accordo tra la Gh Catania e l’ Asc Handling

Soddisfatte Filt e Cgil

CATANIA – Dopo circa un mese di fitte trattative sindacali è stato raggiunto un importante accordo tra la Gh Catania e l’ Asc Handling, entrambe aziende di assistenza a terra per i passeggeri aeroportuali attiva a Fontanarossa, che prevede un consistente aumento dei dipendenti che transiteranno da un handler all’altro. Lo comunicano la Filt e la Cgil di Catania.



L’intesa

I lavoratori che rientrano nell’intesa sono 128, mentre prima erano circa un centinaio. “Non abbiamo mai smesso di dialogare con le due aziende e con le istituzioni aeroportuali, Sac in testa, con l’amministratore delegato Nico Torrisi con il direttore Enac, Antonino Caruso – spiegano il segretario generale della Filt, Edoardo Pagliaro, e il segretario generale della Camera del lavoro, Carmelo De Caudo – La nostra determinazione e la disponibilità dei due dirigenti, si sono rivelati fondamentali per la risoluzione di un problema che ci stava particolarmente a cuore, e che se non fosse stato risolto avrebbe causato numerosi licenziamenti”.

La Filt-Cgil di Catania, unitamente alla FILT Cgil Sicilia e alla Camera del lavoro di Catania, hanno sempre sostenuto l’importanza del rispetto della clausola sociale, così come disciplinata dal Contratto Nazionale e del Protocollo di Sito.

Per la Filt e per la Cgil di Catania si è trattata anche di una risposta concreta alle posizioni di altre sigle sindacali che non avrebbero portato a risultati favorevoli per lavoratrice lavoratori. “Siamo ben consapevoli – scrivono – che il nostro lavoro non sia affatto terminato e per questo vigileremo scrupolosamente sul passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori all’azienda Asc Handling, ma anche sul futuro dei dipendenti della GH Catania, azienda che, lo ricordiamo, ha perso il cliente più importante”.