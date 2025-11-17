Forestali, aumentate le giornate lavorative: in arrivo 41 milioni

L'annuncio del presidente Schifani

PALERMO – Un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali. È questa una delle misure principali previste nel disegno di legge finanziaria attualmente all’esame dell’Ars. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, che anticipa anche un nuovo stanziamento da 41 milioni di euro destinato alla cura dei boschi e delle foreste siciliane.

Secondo quanto spiegato dagli uffici regionali, le nuove risorse permetteranno di potenziare gli interventi di manutenzione e le attività di prevenzione degli incendi a carico del dipartimento dello Sviluppo rurale. Non solo: il finanziamento dovrebbe consentire anche di prolungare, in base alle condizioni climatiche, l’operatività delle squadre antincendio del Corpo forestale.

“L’estensione delle giornate lavorative per i circa 13.500 operai a tempo determinato – sottolinea Schifani – va incontro alle necessità del personale e del territorio. Si tratta di un passo avanti verso una gestione più sostenibile degli oltre 180 mila ettari di aree demaniali”.

L’esecutivo regionale punta così a garantire maggiore continuità lavorativa ai forestali, categoria storicamente caratterizzata da contratti frammentati, e al tempo stesso a rafforzare le attività di tutela del patrimonio boschivo, sempre più esposto ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

Savarino: “Scelta importantissima per migliorare il contrasto agli incendi”

“Ringrazio il presidente Renato Schifani, Luca Sbardella e gli altri coordinatori dei partiti di maggioranza per avere accolto la richiesta del nostro assessorato di aumentare le giornate lavorative per tutti gli operai forestali”. Lo dichiara l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

“Si tratta di un intervento di fondamentale importanza che da una parte darà maggiori garanzie ai lavoratori e dall’altra permetterà di affrontare con ancora più forze la lotta agli incendi, migliorando anche la prevenzione. Ancora una volta il governo regionale conferma il proprio impegno a tutela del patrimonio naturale della Sicilia”.

Intravaia (FI): “Grande soddisfazione”

“Con grande soddisfazione apprendiamo della decisione del governo regionale di stanziare 41 milioni per aumentare di 23 giornate lavorative l’impiego di tutti i forestali. Nel disegno di legge in discussione all’Ars l’incremento è previsto per tutti gli addetti del settore a cui sarà garantito un futuro più sereno e stabile economicamente”. Lo dice il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia.

“È una norma – aggiunge – fortemente voluta dal governo e da Forza Italia, a cui teniamo molto, non soltanto per le ricadute positive che avrà sulla condizione dei lavoratori, ma anche perché comporterà maggiore cura e tutela per le aree boschive, così da prevenire incendi spesso rovinosi per il territorio. Ringrazio il presidente Schifani per la sensibilità con cui ha affrontato un problema così importante e delicato per la Sicilia quale quello del comparto forestale”.

Figuccia (Lega): “Promessa manutenuta”

“Come avevo promesso, saranno aumentate le giornate lavorative dei lavoratori forestali. L’avevo detto che sarebbero finiti i tempi delle chiacchiere: grazie al governo Schifani, all’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino e grazie al contributo del sottoscritto, con la prossima Finanziaria avvieremo un percorso serio di stabilizzazione e valorizzazione del lavoro dei settantottisti, centounisti e centocinquantunisti”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.

“Con la manovra verranno stanziati 41 milioni di euro per incrementare le giornate dei lavoratori di tutto il comparto dell’antincendio e della manutenzione del territorio. Il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente passano attraverso la loro piena occupazione”.