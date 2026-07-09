Forestali, il rinnovo del contratto. Ok in giunta: ecco le novità

Schifani: "Rispettiamo gli impegni"

PALERMO- “Abbiamo mantenuto l’impegno anche con il Corpo forestale: ieri in giunta abbiamo approvato l’integrazione all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, necessaria per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di un comparto che mi sta particolarmente a cuore per il ruolo prezioso che svolge ogni giorno a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini e che stiamo potenziando anche negli organici”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Dopo anni di blocchi”

“In questi anni – ricorda il presidente – abbiamo già rinnovato due contratti per i dipendenti della Regione e ora ci accingiamo al terzo, dopo anni di blocchi. La mia visione è sempre stata quella di rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori, garantendo loro il giusto riconoscimento per l’impegno quotidiano che mettono al servizio della Sicilia e anche questa volta diamo segnali concreti che vanno in questa direzione”. “Il documento, approvato ieri su mia iniziativa, – aggiunge l’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino – sarà trasmesso all’Aran per l’avvio formale del percorso di rinnovo del contratto del Corpo forestale della Regione Siciliana”.

“Percorso avviato”

“Si tratta di un passaggio importante e atteso che dà una risposta concreta – è la conclusione – a un comparto che svolge un ruolo fondamentale per la tutela del nostro patrimonio ambientale, la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Con questo atto riconosciamo il valore del lavoro quotidiano svolto dal Corpo forestale, avviando il percorso per garantire loro un adeguato aggiornamento contrattuale e il giusto riconoscimento professionale. Continuiamo a mantenere gli impegni assunti con serietà e concretezza”.