Forestali, Savarino: “L’aumento delle giornate è prioritario”

PALERMO – “In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio“. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia.

Le parole dell’assessore fanno eco a quanto dichiarato dal collega di giunta Sammartino, ma prima ancora dalla Dc. Alle loro dichiarazioni ha risposto il deputato del Pd Nello Dipasquale che ha chiesto di agire in fretta in favore dei forestali.