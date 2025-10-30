Forestali, la Lega si accoda alla Dc e il Pd avverte: “Basta annunci, agite”

Sul piatto l'adeguamento contrattuale

PALERMO – L’adeguamento del contratto dei lavoratori forestali resta al centro del dibattito politico regionale. Ad aprire le danze è stata la Dc che ha proposto la mossa al governo regionale. I democristiani porteranno la loro idea al tavolo del centrodestra previsto per martedì. L’incontro servirà a mettere in campo tutte le proposte dei partiti di maggioranza per la legge di stabilità 2026-2028.

Figuccia: “Dare risposte ai forestali”

“È arrivato il momento, dopo tanti anni di attesa, di dare finalmente risposte concrete ai lavoratori forestali della Regione Siciliana”, dice oggi Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars. “È necessario incrementare le giornate lavorative di tutto il personale impegnato nel comparto, sia per quanto riguarda l’antincendio, sia per la manutenzione del territorio. Con la prossima Finanziaria – prosegue – intendiamo avviare un percorso serio di stabilizzazione e di valorizzazione del loro lavoro”.

E ancora: “Il contrasto al dissesto idrogeologico, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio passano attraverso la piena occupazione dei forestali, che ogni giorno rappresentano una risorsa indispensabile per la salvaguardia e lo sviluppo della nostra Isola. Per questo, continuerò ad impegnarmi con forza per la difesa dei loro sacrosanti diritti. Puntiamo a un processo di stabilizzazione di un personale ormai ridotto a lumicino, prevedendo già dal prossimo anno un consistente aumento delle giornate lavorative per i cosiddetti settantottisti, centounisti e centocinquantunisti”.

Dipasquale: “Basta annunci, agite”

Gli annunci che arrivano dal centrodestra, però, suscitano la reazione del deputato del Pd Nello Dipasquale. “Sulle norme per i lavoratori forestali oggi assistiamo ad una nuova sceneggiata nel teatrino delle proposte del centrodestra – dice -. Dopo la Dc, anche l’assessore regionale Sammartino avrebbe assicurato un impegno a reperire le risorse per gli adeguamenti contrattuali di questi lavoratori. Siamo stanchi di questa stucchevole rincorsa alle proposte, che arriva proprio quando si avvicinano le elezioni regionali”.

“Il governo non deve ‘proporre’ ma, al contrario, ha il ‘dovere del fare’ – ancora Dipasquale -. L’Esecutivo e il centrodestra che ne sostiene l’azione all’Ars mettano in campo le risorse per i forestali, cosa che il Pd aveva suggerito già di fare nelle scorse variazioni di bilancio proponendo l’aumento delle giornate lavorative, e non si limitino agli annunci”.

Dipasquale poi conclude: “Sui forestali abbiamo assistito, per anni, al silenzio assoluto dei governi di centrodestra e delle loro maggioranze e adesso assistiamo al teatrino delle proposte. Bene, facciano ciò che i lavoratori attendono da anni e che non hanno fatto quando c’erano le risorse, come in occasione della precedente legge di stabilità o delle ultime variazioni di bilancio. Il governo lasci alle opposizioni il ruolo di formulare proposte”.