Forza Italia, Falcone: “Successo dedicato a Berlusconi”

"A Catania passiamo da uno a cinque consiglieri", spiega il dirigente e assessore regionale azzurro.

CATANIA. “Si delinea per Forza Italia un risultato davvero straordinario a Catania. Gli elettori hanno premiato la determinazione, la coerenza e il radicamento della squadra azzurra nella nona città d’Italia”. Lo afferma il commissario di Fi e assessore regionale Marco Falcone.

“I dati parlano chiaro – aggiunge – Catania diventa l’area metropolitana dove Forza Italia è più forte a livello nazionale grazie a un risultato in doppia cifra che, addirittura, è in crescita rispetto alle elezioni del 2018 sia in termini di percentuale, che in voti assoluti. Siamo dunque oltre le più rosee aspettative. Dedichiamo questo successo al presidente Berlusconi che, dopo qualche momento difficile, è in ripresa e in campo assieme a noi”.



“Raccogliamo dei risultati – osserva Falcone – frutto della costante presenza al fianco della gente della nostra squadra di militanti e candidati di un grande impegno espresso in questi anni nella ricostruzione e nel rinnovamento del partito fondatore del centrodestra. Forza Italia passa da uno a 5 consiglieri venendo trascinata anche dalle eccezionali prove dei nostri neo eletti, Giovanni Petralia, Riccardo Pellegrino, Milena Monteleone e Melania Miraglia. FI elegge anche il consigliere più giovane nella storia del Comune di Catania, il 20enne Piermaria Capuana, dando prova di essere un partito che investe sui giovani, anzi sui giovanissimi. Non solo a parole, ma con i fatti”. “Grazie alla rinnovata fiducia dei catanesi – conclude Falcone – Forza Italia sarà nel prossimo quinquennio leale e convintamente al fianco del nuovo sindaco Enrico Trantino, cui auguriamo buon lavoro, pronti a essere forza trainante e propositiva del buongoverno in città”.