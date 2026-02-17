Forza Italia Giovani in Sicilia, nuovi dirigenti e coordinatori: i nomi

Il segretario Tantillo: "Consolidiamo la presenza"

PALERMO- “Forza Italia Giovani consolida la propria presenza in Sicilia attraverso un movimento più strutturato in tutte le province, con l’obiettivo di dare visibilità e responsabilità ai numerosi giovani che hanno aderito al partito”. Così si legge in una nota.

“Un metodo per raccogliere e dare seguito alle istanze e alle idee dei nuovi iscritti, promuovendo un rapporto costante di supporto e collaborazione con l’azione di governo del Presidente Renato Schifani, che sta mettendo in campo numerosi provvedimenti a favore dei giovani, e in sinergia con il partito guidato da Marcello Caruso, impegnato a portare avanti una politica concreta di inclusione e valorizzazione delle nuove generazioni”.

Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha reso nota la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province.

“Questo assetto organizzativo è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a potenziare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio isolano, con una scelta di squadra e di visione e in linea col lavoro fatto a livello nazionale. Al nostro Segretario Nazionale Simone Leoni va il nostro sincero riconoscimento per la disponibilità, l’attenzione e la capacità di accompagnare con equilibrio e concretezza la crescita del movimento giovanile. Ha saputo valorizzare le energie dei territori e incoraggiare una classe dirigente giovane e competente, Il suo impegno rappresenta un punto di riferimento per tutti noi. La sua vicinanza alla Sicilia è sempre stata autentica e concreta, fatta di ascolto, confronto e sostegno continuo.”

Tantillo ha anche ringraziato il suo vicario Gorgi Dagne, “per una sintonia politica e organizzativa che si traduce in supporto quotidiano alla squadra e rafforzamento del lavoro sui territori”.

Questi i componenti della squadra regionale:

· Matteo Randazzo: Vice Segretario Regionale

· Calogero Contino: Responsabile Regionale dell’Organizzazione

· Ludovica Infantino ed Emanuele Paoniti: Responsabili Regionali della Comunicazione

La struttura provinciale vede i seguenti segretari:

· Orazio Rubino (Palermo)

· Andrea Paparo (Catania)

· Santi Coniglio (Messina)

· Giulia Randisi (Agrigento)

· Daniele Pantaleo (Trapani)

· Naide Panepinto (Caltanissetta)

· Cateno Grancagnolo (Enna)

· Marta Messina (Siracusa)

· Vincenzo Melfi (Ragusa)

Per le Grandi Città sono stati nominati:

· Giacomo Schillaci (Palermo)

· Antonio Barbagallo (Catania)