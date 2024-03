Forza Italia, Giovanni La Via benedice la candidatura di Marco Falcone

L'ex europarlamentare azzurro fa endorsement

CATANIA – “Ho la certezza di condividere una grande sfida al fianco della persona giusta, Marco Falcone è l’uomo giusto per dare forza alla Sicilia e costruire assieme l’Europa dei fatti”. Così sul suo profilo Facebook l’ex eurodeputato azzurro Giovanni La Via.

Eurodeputato di PDL e FI dal 2009 al 2019, già assessore regionale all’Agricoltura e fino a dicembre direttore generale dell’Università di Catania, La Via è stato tra i nomi in pole a più riprese per un posto a Bruxelles. Oggi il definitivo endorsement per Falcone, per tre giorni impegnato in un tour politico-istituzionale nel Trapanese.

“Entusiasmo e centinaia di chilometri, confronti con imprese, cittadini, amministratori – scrive La Via dopo l’incontro con il sindaco Carlo Ferreri e l’amministrazione di Santa Ninfa, alla presenza di Falcone e del capogruppo FI Ars Stefano Pellegrino -, tanta voglia di fare che deve trovare in Europa l’interlocutore giusto. Falcone conosce la Sicilia Comune per Comune, meglio di chiunque altro, e potrà rappresentare efficacemente le esigenze dei cittadini, delle forze produttive, a Strasburgo e Bruxelles”.