Forza Italia si mobilità per il Sì al referendum: “Una battaglia di libertà”

Convention a Palermo

PALERMO – “Faccio un appello al voto per il sì al referendum sulla giustizia. Secondo gli ultimi dati informali e ufficiosi la partita è ancora aperta, per cui occorre una mobilitazione per portare la gente a votare. Anche perché una parte di elettori che propende per il sì sarebbe indecisa se votare o meno. Più alta sarà la percentuale di votanti più alta la possibilità di vittoria del sì”.

Sono le parole del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, all’iniziativa organizzata da Forza Italia, a Palermo, per la campagna referendaria.

Presente anche il vice premier e leader di Fi Antonio Tajani: “Stiamo combattendo insieme una grande battaglia di libertà col referendum sulla giustizia. Non è riforma contro la magistratura, è una bugia colossale. La riforma non mette i magistrati sotto la politica, chi lo sostiene dice una bugie colossale. Siamo contrai per principio alla politicizzazione della magistratura”.