Forza Italia, Tajani “Esperienza di Schifani farà crescere il partito”

Il Segretario nazionale degli azzurri è intervenuto a Palermo

PALERMO – Accanto a lui c’erano il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il Governatore Renato Schifani e il coordinatore regionale degli azzurri, Marcello Caruso: “Un partito come il nostro deve ascoltare la voce del Sud: qui abbiamo una fetta importante di consensi e la maggior parte dei presidenti di Regione”. Il Segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a Palermo, alle Terrazze di Mondello, ha chiamato a raccolta i vertici siciliani del partito. “Dobbiamo ascoltare la sensibilità dei nostri leader meridionali – ha proseguito -: quando si parla di autonomia e Pnrr non si può scrivere tutto al Nord, abbiamo il dovere di fare sintesi tra gli interessi del Nord e quelli del Sud ascoltando i cittadini”.

Le parole su Schifani

“Schifani è un uomo di grande esperienza e conoscenza e una figura che contribuirà alla guida del partito: ho bisogno di avere accanto teste politicamente di alto livello”.

Obiettivo Europee

“L’obiettivo sono le elezioni europee – ha spiegato – ma anche le amministrative che le precedono: non possiamo permetterci di perdere consensi o di scendere sotto il 10%, serve l’impegno di tutti altrimenti non si vince. Dobbiamo essere la pietra angolare della politica italiana, ricordando che anche se siamo in un governo di centrodestra siamo diversi da Lega e Fratelli d’Italia: più che al centro dobbiamo assomigliare a quello che è stata nella prima Repubblica la Dc”.

Le cinque sfide

“Crescita economica, riforma della burocrazia, riforma del fisco, riforma tributaria e riforma della giustizia. Da troppi anni il paese va a rilento per i fardelli che lo bloccano”, ha concluso Tajani.