Tensioni in Forza Italia: D’Agostino invoca unità, replica Calderone

Botta e risposta tra i due esponenti azzurri a margine della visita di Tajani nell'Isola

CATANIA – Nicola D’Agostino, deputato regionale di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana ed esponente del partito a Catania, interviene sulle tensioni interne emerse in occasione della visita del segretario nazionale Antonio Tajani.

“Non mi aspettavo un clima così teso”

“Sono deputato catanese e ritengo giusto ricevere il presidente Tajani che viene a trovarci a Catania. Certo, non mi aspettavo un clima così teso e praticamente precongressuale”, afferma D’Agostino, sottolineando che “ci sono tempi, luoghi e regole per ogni cosa” e che alcune dichiarazioni appaiono “francamente intempestive”.

Secondo il parlamentare regionale, i problemi vanno affrontati “nelle sedi giuste, senza mai nascondere la verità ma neppure facendo regali gratuiti ai nostri avversari”. D’Agostino aggiunge che “delegittimare pubblicamente il coordinatore regionale non fa il bene del partito” e osserva come, nonostante “i buoni risultati del partito e del governo Schifani”, alla vigilia del congresso possano emergere “momenti di confronto fisiologici”.

Spetta però, conclude, “al segretario nazionale farci capire con intelligenza e riservatezza cosa serve di più a Forza Italia, trovare con equilibrio le soluzioni che portino a una sintesi ed evitare che ci si faccia inutilmente del male”.

La replica di Tommaso Calderone

Alla presa di posizione di D’Agostino replica il deputato nazionale di Forza Italia Tommaso Calderone. “Ha ragione quando afferma che bisogna discutere dei problemi nelle giuste sedi, ma la giusta sede sarebbe la segreteria regionale che non è mai stata riunita e, addirittura, ho il dubbio che esista”, afferma Calderone, parlando di “poca collegialità” negli ultimi tre anni e auspicando “una nuova stagione di ritrovata condivisione, rispetto alle decisioni d’imperio”.

Calderone concorda anche sull’esistenza di un clima di tensione, “che nessuno voleva ma che, non a causa nostra, esiste”, e avverte che potrebbe aumentare “se si continuerà a chiedere sottoscrizioni ai deputati per avallare decisioni monocratiche” o “se si faranno telefonate di educate minacce per non partecipare a questo o a quell’evento”.

Conclude evidenziando come “la notizia positiva” sia la visita in Sicilia del segretario nazionale Antonio Tajani.