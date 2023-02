Messina Denaro firma i verbali, le foto storiche del boss

Dopo trent'anni finiva la latitanza del padrino corleonese

PALERMO – Tre nuovi scatti che colgono il momento in cui Matteo Messina Denaro firma il verbale di arresto. Poco prima, il 16 gennaio scorso, i carabinieri del Ros e del Gis lo hanno bloccato all’esterno della clinica ‘La Maddalena’ di via San Lorenzo, dove era andato per curarsi.

Matteo Messina Denaro nel giorno del suo arresto a Palermo

Il giorno dell’arresto

Il padrino corlonese è stato portato prima alla compagnia di San Lorenzo e da qui all’aeroporto di Boccadifalco. All’interno di un hangar c’era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e Reparto operativo speciale. Le firme di rito, poi a bordo due elicottero il padrino di Castelvetrano è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila. Da quel giorno non ci sono altre foto di Messina Denaro.

Sono foto storiche. Dopo trent’anni finiva la latitante di Matteo Messina Denaro.