Focus sui progetti

ROMA – Si è svolta questa mattina a Roma una riunione tra il capo del Dipartimento della protezione civile e commissario straordinario per l’area di Niscemi, Fabio Ciciliano, e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

Frana di Niscemi, la riunione

“L’incontro – si legge in una nota – ha permesso tracciare un quadro aggiornato delle attività finalizzate all’attuazione delle misure e degli interventi volti a rafforzare la sicurezza sul territorio a seguito della frana” che ha interessato lo scorso gennaio il comune siciliano.

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“A seguito della presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali da parte della società Ingeo, che eseguirà i lavori, è stato avviato – prosegue la nota – il primo step per la messa in sicurezza del torrente Benefizio”.

Nel corso dell’incontro, è stato inoltre definito l’accordo tra Comune di Niscemi, dipartimento della protezione civile e Caritas Italiana per la realizzazione della scuola che ospiterà gli studenti degli istituti che ricadono nella zona rossa.