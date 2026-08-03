ROMA – Si è svolta questa mattina a Roma una riunione tra il capo del Dipartimento della protezione civile e commissario straordinario per l’area di Niscemi, Fabio Ciciliano, e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.
Frana di Niscemi, la riunione
“L’incontro – si legge in una nota – ha permesso tracciare un quadro aggiornato delle attività finalizzate all’attuazione delle misure e degli interventi volti a rafforzare la sicurezza sul territorio a seguito della frana” che ha interessato lo scorso gennaio il comune siciliano.
Leggi anche
“A seguito della presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali da parte della società Ingeo, che eseguirà i lavori, è stato avviato – prosegue la nota – il primo step per la messa in sicurezza del torrente Benefizio”.
Nel corso dell’incontro, è stato inoltre definito l’accordo tra Comune di Niscemi, dipartimento della protezione civile e Caritas Italiana per la realizzazione della scuola che ospiterà gli studenti degli istituti che ricadono nella zona rossa.