Frana su una Provinciale nel Trapanese, riaperta la strada per lo Zingaro

L'intervento dei vigili del fuoco

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – “E’ stata riaperta la strada provinciale, che porta alla riserva naturale dello Zingaro ed alla tonnara di Scopello, chiusa ieri sera per un cedimento dalla parete rocciosa”. Lo ha reso noto il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto: “Dopo il sopralluogo dei tecnici e del geologo del libero consorzio provinciale di Trapani è stato previsto solo un restringimento della carreggiata”.

Il pericolo

Il sindaco ieri sera ha reso nota la chiusura della provinciale per via del cedimento dalla parete rocciosa. A segnalarlo, attorno alle 21, erano stati dei passanti. La strada è stata sgomberata dai detriti. I vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, tuttavia, hanno effettuato un sopralluogo e indicato il rischio di caduta massi. La situazione ad ogni modo adesso è tornata alla normalità.

Il sindaco

Il primo cittadino è rimasto sul posto tutta la serata assieme ai vigili, agli operai del Comune e del libero consorzio provinciale, carabinieri e vigili del fuoco. “I vigili del fuoco hanno evidenziato il rischio di caduta massi in corrispondenza della doppia curva sulla provinciale – aveva sottolineato – e per salvaguardare l’incolumità pubblica è stato necessario chiudere il tratto viario”.

L’intervento

Il sindaco ribadisce comunque che la strada è provinciale e pertanto “l’intervento di messa in sicurezza dovrà essere effettuato dal libero consorzio”. “Ho già avuto interlocuzioni – conclude – e auspichiamo che il ripristino avvenga quanto più celermente possibile. Questo considerata l’importanza dell’arteria, strategica per raggiungere frequentati nostri luoghi di pregio come la Riserva dello Zingaro”.