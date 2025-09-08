Francesco De Gregori festeggia i 50 anni dell’album Rimmel

Sarà in concerto il prossimo 10 settembre a Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Con un tour che toccherà tutta Italia, Francesco De Gregori festeggia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare.

Il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”, verrà riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori che cambieranno in ogni tappa, rendendo ogni appuntamento unico.

Tra le tappe estive del tour, l’artista si esibirà a Taormina il 10 settembre. Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotto da Puntoeacapo Srl.

I biglietti ancora disponibili sono in vendita online su Ciaotickets, Ticketone.it, nelle prevendite abituali e al botteghino dell’evento fino all’esaurimento delle disponibilità.

Durante il live il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase(hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.

Il tour “Rimmel 2025” riprenderà il 31 ottobre con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. La tappa di ritorno in Sicilia si terrà il 21 novembre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania.

Il tour proseguirà poi nei palasport di Milano e Roma a dicembre dello stesso anno.

Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta. Tornerà quindi a Catania con l’evento in programma il 2 febbraio 2026 al Land.

I due live di novembre 2025 e febbraio 2026 sono realizzati da Puntoeacapo. Il tour è prodotto da Friends & Partners.