Omicidio a Prizzi, proseguono le ricerche del sospettato

Oggi sarà eseguita l'autopsia

PRIZZI (PALERMO) – Sono ancora in corso le ricerche del 27enne sospettato di avere ferito mortalmente a coltellate a Filaga, borgata di Prizzi, in provincia di Palermo, il 57enne Francesco Dino.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti gli esami radiologici e la tac sul corpo del bracciante agricolo assassinato vicino alla sua abitazione. Oggi sarà eseguita l’autopsia.

Il pm di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino di eseguire gli accertamenti all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La famiglia del bracciante agricolo è assistita dall’avvocato Mario Bellavista.

Il racconto della sorella

Secondo il racconto della sorella della vittima, l’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome. È stata la donna a soccorrere il fratello, trovandolo ancora vivo davanti a una pizzeria in via Marchese Arezzo.

L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è morto durante il volo a causa delle ferite. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

La donna ha raccontato che i rapporti tra i due uomini erano stati negli ultimi tempi burrascosi.