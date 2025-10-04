L’uomo morto nell’incendio di Monreale, disposta l’autopsia

È stato trovato all'interno dell'appartamento

MONREALE (PALERMO) – È stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo che ha perso la vita in un incendio avvenuto in via Nilde Iotti a Monreale, nel Palermitano. Francesco Puleo, 53 anni, è stato trovato all’interno dell’appartamento dai vigili del fuoco, intervenuti nella serata di ieri, 3 ottobre, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti.

Era per terra, privo di sensi, nell’appartamento al secondo piano in cui è divampato il rogo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Puleo sarebbe morto per le inalazioni di fumi tossici provocati dalle fiamme, ma sarà adesso l’esame autoptico ad accertare le cause del decesso.

Ieri sera, sul luogo della tragedia, oltre ai vigili del fuoco e al 118 sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini e il pm di turno.