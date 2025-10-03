Tragedia a Monreale: incendio in un appartamento, morto un uomo

Un 54enne ha perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

MONREALE (PALERMO) – Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo, dove un uomo ha perso la vita in un incendio. Il rogo è divampato in una palazzina di via Nilde Iotti, ex via M32. Il fuoco e il fumo hanno invaso nel giro di pochi minuti l’abitazione al secondo piano.

I soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Durante l’intervento è stato trovato un uomo per terra, privo di sensi. E’ stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma invano. Non è infatti rimasto che accertare il decesso.

La vittima

Si tratta di F.P, 54 anni, morto in seguito alle inalazioni di fumi tossici. In via Nilde Iotti anche i carabinieri di Monreale che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Le indagini sono in corso.