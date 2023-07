Francia blindata per il 14 luglio, si temono rivolte: schierati 45mila agenti

Il presidente Emmanuel Macron, non farà alcun discorso al Paese per l'anniversario della presa della Bastiglia

1' DI LETTURA

PARIGI – La Francia si blinda per il 14 luglio, giorno in cui ogni anno celebra la presa della Bastiglia nella rivoluzione del 1789. Dopo le rivolte scoppiate per la morte del diciassettenne ucciso da un agente il 27 giugno a Nanterre, è scattata da ieri sera e fino al 15 mattina un dispositivo di sicurezza “eccezionale” per

scongiurare una nuova ondata di violenze.

Il presidente Emmanuel Macron, contrariamente a quanto annunciato, non farà alcun discorso al Paese e ha promesso di agire “con la più grande determinazione” in caso di scontri. Questa mattina parata militare alla presenza del premier indiano Modi. Schierati 45.000 agenti dispiegati da ieri sera e fino a sabato mattina in tutto il Paese.