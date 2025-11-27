Frane, in gara il consolidamento del quartiere San Pietro a Polizzi Generosa

Lavori previsti anche lungo la strada statale 643

PALERMO – La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Polizzi Generosa, nel Palermitano, per eliminare il rischio e le criticità esistenti nel versante a valle del quartiere di San Pietro e in un tratto della strada statale 643.

È stata infatti pubblicata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello la gara per la messa in sicurezza di un sito che ha subito notevoli danni ad infrastrutture, reti di servizi e sistema viario e per il rifacimento di parte della strada comunale, all’interno del centro urbano e che presenta una serie di avvallamenti e di smottamenti. L’importo a basa di gara è di 2,2 milioni di euro, mentre il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 gennaio 2026.

Si avvia così a risoluzione una vicenda ultra decennale: lungo la strada statale 643 si sono manifestati negli ultimi anni dei dissesti di particolare rilievo. In particolare, a monte del collegamento viario, strategico per il comprensorio delle Madonie, si sono registrati dei movimenti franosi che hanno costretto alla temporanea chiusura dell’arteria viaria e al sostanziale isolamento di Polizzi Generosa. Notevoli i disagi per i residenti del quartiere di San Pietro, sede anche dei plessi scolastici e del distaccamento del corpo forestale, ma i maggiori disagi hanno riguardato l’utenza dei mezzi pesanti che potevano accedere solo se provenienti da Scillato e non da Tremonzelli, a causa della caduta di alcuni muri di contenimento.

Tra le misure tecniche contemplate dal progetto, la realizzazione di due paratie di pali, una in cemento armato – da posizionare al bordo della strada statale con cordolo di testata – e una da collocare a valle. Previsto il rifacimento della piattaforma stradale e la nuova pavimentazione delle sedi viarie in conglomerato bituminoso. Verrà, inoltre, costruito un canale a cielo aperto parallelamente alla paratia di monte per la raccolta delle acque piovane, che andranno a confluire nei pozzetti di nuova realizzazione, e sarà installata la nuova barriera di sicurezza stradale per tutto il tratto interessato.