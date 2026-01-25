Schifani: "Regione in campo, subito interventi per assistenza a sfollati ed evitare l’isolamento"

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo il sopralluogo in Calabria in alcune aree colpite dal ciclone.

“Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale di Protezione civile – conclude Musumeci -. Il Dipartimento ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”.

Schifani: “Regione in campo, interventi e assistenza a sfollati”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ha fatto sapere di seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione a Niscemi. Dalla Regione si ricorda che la frana rischia di isolare il territorio.

«Sono in stretto contatto -afferma – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari».

Chiusa anche la provinciale 10

Oggi intanto è trapelato che è stata chiusa la strada provinciale 10 che collega la zona di Ponte Olivo a Niscemi. E’ la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito, dopo la frana che ha reso impraticabile la provinciale 12. Niscemi rischia l’isolamento. Quelle chiuse sono le due vie di collegamento più importanti che immettono sulla statale Gela-Catania.

Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha disposto la chiusura della sp10 a causa di “cedimenti in corso. Sono in fase di svolgimento rilevamenti per appurare la situazione attuale”.

La senatrice Rando (Pd): “Grande apprensione per la mia città”

“Seguo con grande preoccupazione la grave frana che sta colpendo Niscemi, la mia città, dove un intero quartiere è stato danneggiato e diverse abitazioni sono state evacuate. In queste ore molte famiglie sono costrette a lasciare le proprie case e vivono una situazione di forte apprensione”.

Lo dichiara la senatrice del Partito democratico Enza Rando. “È indispensabile – aggiunge Rando – garantire assistenza immediata ai cittadini evacuati e assicurare risposte rapide e concrete. Sono vicina alla mia comunità e seguirò con attenzione l’evoluzione della situazione, affinché Niscemi non venga lasciata sola”.

