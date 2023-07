Fratelli Bianchi, pena ridotta: niente ergastolo

Sono accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Scende a 24 anni dall’ergastolo la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia.

La mamma di Willy

“Più o meno me l’aspettavo. Nessuna sentenza mi darà più mio figlio. Sento di avere avuto giustizia? Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un’altra cosa. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta”. Queste le parole di Lucia Monteiro Duarte, madre di Willy, dopo la sentenza di secondo grado.