Fratelli d’Italia, Cardillo: “Risultato storico”

"Eletti oltre 100 amministratori di FdI", spiega il coordinatore provinciale.

2' DI LETTURA

CATANIA. “Una tornata elettorale che non possiamo che definire storica per Fratelli d’Italia a Catania e provincia”. A parlare è il Coordinatore provinciale di Fratellid’Italia Catania, Alberto Cardillo.

“Saranno in totale oltre 100 gli amministratori tra consiglieri comunali – prosegue -, di municipalità, assessori e sindaci con in tasca la tessera di Fratelli d’Italia, che andranno a rappresentare i nostri elettori, e i cittadini tutti, nei 19 comuni andati al voto nella nostra provincia.

Ringrazio il nostro responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli, la nostra classe dirigente, i nostri deputati, ogni singolo candidato, coordinatore di circolo ed ogni militante, per il contributo dato nella più difficile delle elezioni qual è quella delle comunali, dove tanto conto il radicamento territoriale e il lavoro fatto negli anni”.



Ed ancora: “Il risultato plebiscitario di Enrico Trantino a Catania e della lista di Fratelli d’Italia, prima assoluta, fanno da sintesi agli altri grandi risultati ottenuti in provincia.

Non posso non sottolineare le fantastiche affermazioni di Gravina, Biancavilla e Mineo dove i nostri sindaci uscenti Giammusso, Bonanno e Mistretta sono stati rieletti a furor di popolo. Altrettanto eccezionali risultati di Belpasso e Riposto, dove Fratelli d’Italia è stato determinante per l’esito finale e vittorioso degli amici Carlo Caputo e Davide Vasta.

Anche tra i comuni più piccoli, risaltano i grandi risultati di San Cono e Sant’Alfio, dove eleggiamo una decina di consiglieri oltre ad essere anche qui fondamentali per la vittoria dei neo sindaci Cono Calaciura e Alfio La Spina.

Soddisfatti anche per il risultato di Acireale, dove con Nino Garozzo ce la giocheremo per vincere al ballottaggio.

Infine, voglio ringraziare anche i nostri candidati sindaco che non ce l’hanno fatta, Francesco D’Urso Somma e Antonio Di Stefano, che in contesti particolarmente complessi come Mascalucia e Aci Sant’Antonio hanno comunque spinto la lista di Fratelli d’Italia intorno al 15%, sintomo del fatto che se gli alleati avessero creduto nella bontà delle loro candidature avremmo potuto vincere uniti anche in queste realtà.

Adesso è il tempo della responsabilità e del buongoverno. Sulla strada segnata da Giorgia Meloni, ogni nostro amministratore locale sa di portare con sé l’obbligo di non tradire la grande fiducia assegnataci dagli elettori. Il partito, ad ogni livello, sarà al loro fianco”.