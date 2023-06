Fratelli d’Italia, ieri vertice con Trantino a Palazzo degli elefanti

Questioni di giunta. Ma non solo.

1' DI LETTURA

CATANIA. Un ricordo ed un confronto sulla scomparsa del Cavaliere. E, subito dopo, le considerazioni legate all’avvio della macchina amministrative.

Ieri pomeriggio, immediatamente dopopranzo, il sindaco Enrico Trantino ha incontrato nella sua stanza di Palazzo degli elefanti i colonnelli del suo partito: Fratelli d’Italia. Un vertice concordato a sul finire della settimana scorsa ed al quale hanno preso, tra gli altri, i massimi vertici regionali dei patrioti tra cui il coordinatore regionale Salvo Pogliese ed il Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

La necessità di comporre in tempi celeri la giunta per cominciare a programmare le priorità è stato l’argomento cardine. Ed a proposito della squadra di governo, si tratta di riuscire a chiudere la quadra non oltre le 48 ore. Perchè se sul finire della settimana scorsa, “si era ancora in alto mare”, l’impressione è che adesso non si possa perdere più tempo.

Una settimana cruciale e decisiva quella in corso, sul fronte della composizione della giunta. Con Fratelli d’Italia che non intende tirarsi indietro rispetto alla necessità di aggredire una lunga sequela di questioni che non possono più essere rinviate.