Fratelli d’Italia, Raoul Russo nuovo commissario per Palermo Città

Prende il posto di Scarpinato che si è autosospeso per dedicarsi alla campagna elettorale

1' DI LETTURA

PALERMO – È Raoul Russo il nuovo Commissario di Fratelli d’Italia per Palermo Città. Lo ha annunciato con una nota il Presidente Giorgia Meloni.

“Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita” – afferma la Meloni, ringraziando il dimissionario Francesco Scarpinato, candidato alle Amministrative, per il prezioso lavoro svolto sul territorio in questi mesi.

“Ringrazio Francesco Scarpinato che, con grande correttezza, si è autosospeso dalla carica di coordinatore cittadino, per dedicarsi interamente alla campagna elettorale, proponendo al partito di nominarmi Commissario, in sua sostituzione, per questo periodo – ha dichiarato Raoul Russo –. Ringrazio lui e gli altri dirigenti di partito che hanno condiviso la scelta e Giorgia Meloni, che mi ha accordato la fiducia per questo altro oneroso incarico. Abbiamo liste competitive per raggiungere ambiziosi obiettivi. Ora tutti insieme andiamo a vincere”.