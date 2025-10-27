Colto da malore mentre guida, incidente per il fratello di Paolo Maldini

L'ex capitano del Milan è accorso sul luogo dello schianto

Alessandro Maldini, fratello minore dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini, è rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre. È accaduto intorno alle 13 in via Faruffini, all’angolo con via Correggio, a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, il fratello di Paolo Maldini stava percorrendo via Previati in direzione via Sanzio, quando avrebbe perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di un malore improvviso. L’auto, fuori traiettoria, ha urtato quattro veicoli parcheggiati lungo la carreggiata prima di fermarsi.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il 55enne in codice giallo all’ospedale San Carlo per accertamenti.

Pochi minuti dopo l’incidente, sul luogo dello schianto è arrivato anche Paolo Maldini. Oltre ad Alessandro, l’ex calciatore ha altri quattro fratelli: Pier Cesare, Donatella, Valentina e Monica.

