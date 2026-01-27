 Fratoianni: un insulto i 100 milioni per tre regioni per i danni del maltempo
Fratoianni: un insulto i 100 milioni per tre regioni per i danni del maltempo

Il post su Fb del leader di Avs
ROMA
di
ROMA – I 100 milioni messi dal governo Meloni per il ripristino dei danni dopo l’uragano Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna sono un vero e proprio insulto a migliaia di persone che hanno perso tutto. La conta dei danni al momento dice che servirebbe più di 1 miliardo di euro. Il governo fa orecchio da mercante. Preferisce buttare a mare 14 miliardi di euro per il giocattolo del ponte di Salvini”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Vuol dire – aggiunge il leader di SI – che quando vogliono i soldi ci sono. E allora prendano subito tutti i soldi che servono ai cittadini siciliani, calabresi e sardi dalle risorse del ponte per riparare i danni e ripristinare lo stato dei luoghi”.

