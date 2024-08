Frattura ‘incartonata’, il presidente Simeu: “Sostegno a tutti i medici”

Interviene Giovanni Noto, la richiesta dei deputati Leanza e Burtone

PALERMO – “Alla responsabile del pronto soccorso di Patti, al coordinatore, a tutto il personale, medici, infermieri, operatori socio sanitari e ausiliari il sostegno della società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) sezione Sicilia per aver dato risposta alle domande di aiuto degli utenti”. Lo dice Giovanni Noto presidente Simeu Sicilia in merito alla vicenda della frattura fasciata con il cartone perché non c’erano le stecche in ospedale.

Frattura ‘incartonata’, l’intervento

Il presidente Simeu porge “un ringraziamento a tutti i professionisti dell’emergenza-urgenza che nella nostra isola tra mille fatiche, rinunce personali e facendo da parafulmine a tutte quelle scariche di disapprovazione che da più parti stanno piovendo sulla nostra categoria, manterranno comunque standard adeguati alle richieste di salute della popolazione. Chi deve pagare veramente? Noi un’idea ce l’abbiamo”.

“Noi – aggiunge – siamo quelli che teniamo in vita un sistema sanitario in caduta libera. Tra primari che fanno notti, dirigenti che non vanno in ferie rinunciando anche ai riposi, tra operatori dell’emergenza-urgenza stremati da turni sempre più pesanti ed utenti che affollando le nostre sale d’attesa richiedono continuamente aiuto, a fare notizia è un tutore di cartone confezionato da personale che pur di fornire un servizio improvvisa una medicazione che farebbe (fa!) scandalo se non fosse che è lo specchio di una sanità siciliana (italiana?) che fa acqua da tutte le parti; e con l’acqua il cartone si è sciolto”. “

Con chi prendersela? Con chi è in prima linea – insiste Noto – Con chi fa di tutto pur di non chiudere. Con chi difende il servizio sanitario nazionale rinunciando a tanto pur di garantire ciò che altri dovrebbero. La sanità pubblica sta morendo. E non certo – conclude – per colpa di chi confeziona stecche di cartone”.

La richiesta dei deputati

Gamba ingessata col cartone, i deputati regionali Calogero Leanza e Giovanni Burtone del Pd chiedono che il caso sia affrontato, “urgentemente”, in commissione Sanità all’Ars.

Burtone e Leanza hanno chiesto a Giovanni Laccoto, presidente della commissione Sanità, “un punto specifico avente ad oggetto la discussione riguardante gli eventi balzati agli onori della cronaca riguardanti il paziente con la gamba ingessata con del cartone all’Ospedale di Patti”.

“Questo evento – aggiungono i deputati regionali – è sintomatico di problematiche strutturali e organizzative di più ampia natura nell’intera rete sanitaria, tanto ospedaliera quanto territoriale, che

richiedono, alla luce dei fatti, ed anche al fine di tutelare l’immagine delle istituzioni coinvolte, un intervento tempestivo e mirato”.

“No alla caccia alle streghe”

I deputati non condividono “il clima di “caccia alle streghe” creatosi negli ultimi giorni” e ritengono “necessaria una una discussione approfondita all’interno dell Commissione Sanità, orientata verso la ricerca delle cause e delle soluzioni idonee da mettere in campo affinché eventi di tal genere non si verifichino”.