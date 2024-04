La vittima è un autotrasportatore che stava consegnando materiale

FIUME VENETO (PN) – Ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita, alla vigilia della festa dei lavoratori, un operaio di 69 anni. Il 69enne stava lavorando a Fiume Veneto, comune della provincia di Pordenone.

L’operaio era impegnato su un camion in un cantiere all’esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile, quando è stato colpito dalle “forche” di una gru in movimento che era utilizzata per il sollevamento dei materiali ed è stato sbalzato dal mezzo pesante rovinando al suolo.

Nonostante i soccorsi arrivati immediatamente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto a causa del grave trauma cranico riportato.

La vittima è un autotrasportatore che stava consegnando materiale; lavorava per una ditta esterna incaricata dei lavori. Gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica.