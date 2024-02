Fuga di gas al liceo scientifico di Vittoria, intervento dei vigili del fuoco

Per fortuna i locali sono stati messi in sicurezza senza evacuare la scuola

VITTORIA – Una fuga di gas questa mattina, intorno alle 9,30, è avvenuta nel liceo scientifico di Vittoria (Ragusa). L’odore insistente si era diffuso in una zona della scuola e sono stati chiamati i vigili del fuoco. I vigili hanno verificato la perdita e hanno chiuso la manopola, mettendo in sicurezza i locali. Non è stato necessario fare uscire gli studenti dalla scuola