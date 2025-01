Palermo, allarme per una fuga di gas in centro: intervento dei pompieri

La ricerca di falle in una tubatura

PALERMO – Un allarme è scattato per una fuga gas a Palermo, in centro. I vigili del fuoco e i tecnici dell’Amg sono al lavoro per verificare si vi sia una falla in qualche tubatura.

La fuga di gas a Palermo e gli altri allarmi

In questi giorni sono scattati altri due allarmi che poi si sono verificati reali nel quartiere Bonagia. Il primo in via dell’Airone e il secondo in via dell’Aquila.

In questi casi i tecnici e l’impresa appaltatrice hanno lavorato un’intera giornata per trovare la falla e riparare la tubatura. Adesso l’allarme è scattato in centro.