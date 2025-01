Iniziati i lavori di riparazione

PALERMO – Nuova perdita di gas nel quartiere Bonagia a Palermo. Dopo la falla riparata in via del Pellicano a circa 50 metri di distanza, in via dell’Aquila, una nuova perdita è stata segnalata dai residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Amg e una squadra di operai che hanno iniziato a scavare per individuare la perdita. Dopo una lunga notte è stata trovata e sono iniziati i lavori di riparazione.