 Un 48enne è morto dopo un inseguimento con i carabinieri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta contro dei pali, morto 48enne a Marina di Massa

Gli agenti hanno provato a praticare il massaggio cardiaco ma non c'era più nulla da fare
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA) – Un motociclista di 48enne originario di Milano è morto nella notte sul lungomare di Marina di Massa.

L’uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua moto lanciata a tutta velocità in fuga dai carabinieri. Il 48enne non si era fermato all’alt di una pattuglia ed è scappato sul lungomare.

Secondo una ricostruzione il 48enne, intorno alle 4.30, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni pali, quindi è andato in arresto cardiaco.

Gli agenti della pattuglia hanno agito praticando le prime manovre di rianimazione, proseguite dopo dai sanitari del 118 ma nonostante tutto, non è stato possibile salvarlo.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI