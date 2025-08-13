Gli agenti hanno provato a praticare il massaggio cardiaco ma non c'era più nulla da fare

MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA) – Un motociclista di 48enne originario di Milano è morto nella notte sul lungomare di Marina di Massa.

L’uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua moto lanciata a tutta velocità in fuga dai carabinieri. Il 48enne non si era fermato all’alt di una pattuglia ed è scappato sul lungomare.

Secondo una ricostruzione il 48enne, intorno alle 4.30, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni pali, quindi è andato in arresto cardiaco.

Gli agenti della pattuglia hanno agito praticando le prime manovre di rianimazione, proseguite dopo dai sanitari del 118 ma nonostante tutto, non è stato possibile salvarlo.

