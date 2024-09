Fumo al Comune di Pantelleria, palazzo evacuato per un’ora

Il sindaco D'Ancona: probabilmente si è trattato di uno sbalzo di tensione alla rete elettrica

PANTELLERIA – Stamattina, per un’ora circa, i dipendenti del Comune di Pantelleria sono stati fatti evacuare perché dal pian terreno dell’immobile si è sprigionato del fumo dopo il temporale di stamattina. In un primo momento s’è pensato che il fumo provenisse da un incendio nella sala server del Comune, ma i vigili del fuoco hanno potuto accertare che non c’è stato nessun incendio e i server dell’ente sono salvi.

“Il temporale è stato forte e probabilmente uno sbalzo di tensione nella rete elettrica ha messo in allarme il sistema di sicurezza”, ha detto il sindaco Fabrizio D’Ancona.