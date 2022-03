Fumogeni e scontri tra polizia e tifosi del Messina

Erano di ritorno da una trasferta (foto d'archivio)

PIZZO (VIBO VALENTIA) – Momenti di tensione nella tarda serata di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Gli automobilisti, secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, si sono trovati ad avere a che fare con numerosi tifosi del Messina Calcio di ritorno in autobus dalla trasferta di Avellino che avrebbero iniziato a bloccare la carreggiata, e quindi la circolazione stradale, accedendo fumogeni e imbracciando addirittura delle spranghe.

La situazione si è protratta per diversi minuti fino all’arrivo degli agenti della Polizia stradale che sono riusciti a riportare la calma. La posizione dei tifosi è al vaglio delle autorità di polizia. Solo pochi minuti prima, sullo stesso tratto veicolare, un principio di incendio aveva interessato un mezzo pesante dopo che del fumo era fuoriuscito dal vano motore. Il conducente, però, è riuscito a fermare il mezzo in tempo ed evitare situazioni di pericolo per gli automobilisti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.