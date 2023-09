Mercoledì a Salemi i funerali di Marisa Leo, il “grazie” della famiglia

Funzione nella Chiesa Madre della cittadina trapanese

SALEMI (TRAPANI) – Si terranno mercoledì pomeriggio, alle 16, nella Chiesa Madre di Salemi, i funerali di Marisa Leo, la 39enne uccisa dall’ex compagno che poi si è tolto la vita. Oggi, lunedì 11 settembre, all’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, è stata eseguita l’autopsia e il corpo è stato poi restituito alla famiglia.

Il “grazie” della famiglia

Dopo la funzione, il corteo funebre si muoverà verso il cimitero della cittadina trapanese. “I familiari ringraziano tutti quelli che parteciperanno al loro dolore”, si legge sul necrologio. Su quanto accaduto ci sono ancora alcuni aspetti che sono da chiarire e proprio l’esame autoptico eseguito potrebbe dare delle risposte. Gli investigatori dovranno anche cercare di ricostruire come Angelo Reina, nonostante una denuncia per stalking da parte della donna, sia riuscito ad entrare in possesso dell’arma che ha utilizzato per fare fuoco.