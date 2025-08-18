Funerali di Pippo Baudo, potenziati gli autobus per Militello

La decisione di Trenitalia in accordo con la Regione Siciliana

CATANIA – Visto il flusso di persone attese per partecipare ai funerali di Pippo Baudo, mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, potenzierà l’offerta commerciale con autobus nelle stazioni di Catania Centrale, Militello e Gela.

L’annuncio: “È un sentito e doveroso atto di rispetto verso un grande figlio della nostra terra: il compianto presentatore ha rappresentato un patrimonio unico per la Sicilia e per l’Italia intera”.

A dichiararlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il potenziamento dei collegamenti in autobus (la linea ferroviaria è attualmente chiusa per lavori) con Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto, in occasione dei funerali di Pippo Baudo.