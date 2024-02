Fuochi d’artificio in strada per festeggiare l’amica, denunciati in due

Una trentina di invitati era pronta ad assistere

VIA ACICASTELLO

CATANIA – Fuochi d’artificio esplosi in strada per festeggiare i quarant’anni di un’amica. Con l’accusa di accensioni ed esplosioni pericolose sono stati denunciati un 26enne e un 21enne, entrambi incensurati.

Il fatto è avvenuto in via Acicastello, intorno alle 20. I due sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato Borgo-Ognina della polizia di Stato mentre accendevano la miccia di due batterie composte da cento fuochi d’artificio, posizionate sullo spartitraffico della strada.

I fuochi pirotecnici si trovavano, inoltre, a pochi metri da un rifornimento di carburante, cosa che costituiva un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.

Gli agenti hanno immediatamente fermato i due giovani che, sentiti dai componenti delle forze dell’ordine, hanno raccontato che i fuochi servivano per festeggiare il compleanno di un’amica. Il party si stava svolgendo in un ristorante proprio lì di fronte.

In effetti, sul posto erano presenti una trentina di invitati, inclusa la festeggiata, che attendevano di ammirare lo spettacolo pirotecnico non autorizzato. Accompagnati in commissariato, i due sono stati denunciati.