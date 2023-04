Fuori programma per la Schlein a Palermo

"Segretaria, lo vuole un caffé?"

1' DI LETTURA

PALERMO – Fuori programma per la segretaria del Pd Elly Schlein al termine della cerimonia che si è tenuta stamani a Palermo per ricordare l’eccidio di mafia in cui 41 anni furono uccisi Pio La Torre del PCI e il suo autista Rosario Di Salvo. Da uno dei balconi di una palazzina di via Li Muli, a pochi passi dalla lapide che ricorda le vittime di Cosa Nostra, è arrivato l’invito alla segretaria del Partito democratico da parte della signora Silvana Cusimano.

“Segretaria, lo vuole il caffè?”, le ha detto dal balcone. Dopo un primo gentile diniego, la segretaria ha accettato l’offerta ma ha preferito un succo di frutta. Per Elly Schlein un incontro di pochi minuti con la ospitale famiglia palermitana prima di proseguire il tour siciliano che la vedrà nelle prossime ore a Ragusa, Siracusa e Catania.