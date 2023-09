Catania, “Derubato in centro, ma nessuna indagine”

La denuncia di un lettore a Livesicilia

CATANIA – Derubato in piazza San Domenico, dove un ladro ha aperto il tettuccio della sua macchina con un coltello. La denuncia però non sortisce nessun effetto: la disavventura di un nostro lettore

“Derubato, ma nessuna indagine”

“Con un coltellaccio a pieno giorno – scrive il nostro lettore – in piazza san Domenico. Il ladro, con i miei documenti e il mio bancomat rubato dalla borsa in macchina, è andato a fare shopping in via Etnea sfruttando il contactless.

Sporgo denuncia ai carabinieri. Dopo 10 giorni mi reco in caserma per sapere se avessero acquisito le immagini dai negozi dove il tizio avrebbe diversi acquisti per oltre 100 euro e mi rispondono di no. Addirittura un agente quasi sbeffeggiandomi mi liquida dicendo che non è una sua competenza. Un altro mi risponde che a causa della riforma Cartabia questi reati minori sono (per svariati motivi burocratici) praticamente imperseguibili!”