Catania, nascondeva refurtiva in un garage: denunciato un giovane

Il materiale era stato rubato in un negozio in centro

CATANIA – Nascondeva refurtiva nel suo garage: un giovane catanese è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia.

Come si legge in un comunicato della questura di Catania, sulla base delle risultanze di un’accurata attività info-investigativa i poliziotti hanno fatto accesso in due distinti immobili ubicati nel quartiere San Cristoforo, i cui ingressi erano protetti da porte munite di grossi lucchetti, che sono stati scardinati grazie all’intervento di personale dei Vigili del Fuoco appositamente fatto intervenire sul posto.

All’interno degli edifici gli investigatori hanno rinvenuto materiale di ingente valore, provento di un furto avvenuto in orario notturno all’interno di un negozio del centro.

La refurtiva trovata

Nello specifico, in un garage, sono stati recuperati due personal computer ed una stampante multifunzione, mentre in un secondo immobile, ubicato nelle immediate vicinanze, sono state rinvenute quattro stampanti, numerosi personal computer, diversi monitor e casse acustiche, tutti trafugati dallo stesso negozio.

Durante le operazioni di polizia, gli agenti hanno anche ritrovato un ciclomotore parcheggiato all’interno del garage oggetto della perquisizione, mezzo che, dai successivi accertamenti, si è anch’esso rivelato provento di un precedente furto.

La denuncia

Ultimate le attività di ricerca, tutti i beni rinvenuti, incluso il ciclomotore, sono stati trasportati presso gli uffici della Squadra Mobile dove sono state condotte le operazioni di riconoscimento della refurtiva da parte dei legittimi proprietari ai quali, espletate le formalità di rito, essa è stata riconsegnata.

A seguito dell’operazione, i poliziotti hanno individuato un venticinquenne, già noto agli Uffici di Polizia, che aveva accesso ai luoghi dove è stata ritrovata la refurtiva e che, pertanto, è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

