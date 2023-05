Catania, arresti e denunce della Polizia nel fine settimana

Sono gli interventi della polizia tra la zona del Porto e via Zia Lisa e della polizia di frontiera all’aeroporto di Catania

2' DI LETTURA

CATANIA. Un arresto per spaccio nella zona del Porto e uno per tentato furto di rame alla Zia Lisa. Sono alcune delle attività compiute dagli agenti delle Volanti di Catania. Ieri sera la Polizia ha notato strani movimenti in via Murifabbro, così sono entrati in uno stabile e hanno dovuto inseguire un uomo, che, resistendo all’arresto avrebbe favorito la fuga di un complice.

Aveva 36 grammi di marijuana, un grammo di coca e varia merce di dubbia provenienza: c’erano 5 tv color e vari pezzi di ricambio delle macchine. Così oltre alla denuncia per spaccio in concorso aggravato con persona rimasta ignota, è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il magistrato di turno in Procura ha disposto per lui i domiciliari in attesa della convalida.

Sabato sera invece le Volanti hanno arrestato un uomo per tentato furto aggravato. Sono intervenuti in via Zia Lisa, dove hanno notato un uomo con un motocarro che si era introdotto in una centrale elettrica dell’Enel per tubare un cavo di rame. Peraltro pure lo stesso motocarro sarebbe stato privo di targa e con il numero di telaio parzialmente illeggibile e alterato. Circa il possesso del veicolo, non sarebbe riuscito a fornire alcuna valida spiegazione.

Peraltro, all’interno del mezzo veniva anche rinvenuta una carta di circolazione appartenente a un altro motocarro simile a quello in possesso dell’arrestato. Sulla base di quanto emerso, quindi, sia il mezzo, sia la carta di circolazione venivano sottoposti a sequestro e il soggetto denunciato a piede libero per riciclaggio. Per questo l’uomo, che sarebbe un pregiudicato con precedenti specifici, è stato portato in Questura e poi tradotto al carcere catanese di Piazza Lanza.

Furto d’occhiali: una denuncia della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Catania

Personale della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Catania ha denunciato a piede libero alla Procura di Catania un passeggero per il furto di un paio di occhiali da sole avvenuto in un negozio dell’area partenze dell’aerostazione. Non appena hanno saputo del furto, gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono giunti all’individuazione del presunto responsabile.

Si trattava di un passeggero che si era imbarcato su un volo in partenza per Milano Linate. La polizia ha contattato la Polaria di Linate che, ricevute le immagini del passeggero, all’arrivo del volo lo ha bloccato e identificato. Si trattava di un ventiduenne milanese, che, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente gli occhiali da sole confermando di averli rubati nell’aeroporto di Catania.