Furto a Termini Imerese, accusate tre donne rom

Le immagini delle tre giovani che entravano nel condominio erano state pubblicate sui social

Tre donne sono state identificate e denunciate con l’accusa du avere messo a segno un furto in un appartamento di Termini Imerese, in via Piersanti Mattarella.

Le immagini delle tre giovani Rom che entravano nel condominio dove era stato commesso il furto erano state pubblicate sui social.

Grazie al quel filmato i militari sono riuscite a identificarle.

Addosso avevano degli oggetti utili per scassinare le serrature degli appartamenti.