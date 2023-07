Portato via un computer e un bancomat

PALERMO – Furto all’istituto Don Bosco Ranchile di Palermo. I ladri sono entrati nella scuola in via Libertà e hanno portato via computer e un bancomat trovato dentro un cassetto.

Qualcuno ha fatto irruzione nel plesso scolastico nella notte tra sabato e domenica dopo avere scavalcato la recinzione e si è diretto nelle aule.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.