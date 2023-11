Indagano i carabinieri

PALERMO – Furto in un negozio di un cittadino del Bangladesh a Palermo. Anche in questo caso qualcuno ha spaccato la vetrina portando via soldi trovati in cassa e diversi prodotti alimentari. Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte in via Sant’Agostino. Pare che in cassa siano stati trovati circa 2 mila euro.

A lanciare l’allarme il proprietario. Le indagini sono condotte dai carabinieri.